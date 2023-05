(Di venerdì 12 maggio 2023) "Una violenta e prolungata azione aggressiva da parte dell'animale selvatico nei confronti dell'uomo, come dimostrano le gravi ferite e le tracce ematiche sparse per decine di metri". Una...

"Una violenta e prolungata azione aggressiva da parte dell'animale selvatico nei confronti dell'uomo, come dimostrano le gravi ferite e le tracce ematiche sparse per decine di metri". Una morte atroce ...... carro merci deraglia a Firenze: la mappa I NUMERI Quanti sono gliin Trentino e nel Nord Italia sbarchimigranti, ma non per tutte le Regioni NEL QUARTIERE PRATI L'incidente di Ciro ...... l'orsa che il 5 aprile scorso ha aggredito e ucciso Andrea Papi mentre stava correndo sul monte Peller , anche la politica si infiamma sull '. 'Credo che il numero di minacce che ho ...

Emergenza orsi, morte atroce per Andrea Papi TGLA7

I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità . Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei cookie. Per il noto giornalista britannico Olivier Burkerman, “ Se una cr ...Proseguono le interviste di Clarus ai candidati a sindaco in vista delle Amministrative del 14 e 15 maggio. Dopo Sant'Angelo d'Alife e Alife siamo a ...