Elon Musk passa il testimone Da fine giugno sarà Linda Yaccarino di Nbc a guidare Twitter

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 maggio 2023)è la manager scelta daper prendere il suo posto alla guida diha comprato la piattaforma per 44 miliardi lo scorso ottobre, oggi la società vale circa la metà, nonostante ondate di licenziamenti che hanno ridotto il personale a circa un quinto. Sino a ieriera in forze alla Nbc Universal Media dove ricopre il ruolo di responsabile della pubblicità e delle partnership del gruppo ma è in trattative conperre alla guida del social. Into la dirigente ha lavorato anche con Donald Trump. Fino al 2011ha lavorato a lungo alla Turner Broadcasting. La notizia è stata accolta positivamente dagli azionisti di Tesla che chiedono a ...