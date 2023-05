Elon Musk ha scelto Linda Yaccarino come a d di Twitter Ecco chi è

Il mese scorso ha intervistatoin una conferenza stampa a Miami il mese scorso: lì ha incoraggiato il pubblico ad accogliere l'imprenditore con un applauso e lodando la sua etica del lavoro....annuncia il suo passo indietro dalla carica diCeo diTwitter. Il patron di Tesla aveva chiesto ai suoi follower di esprimersi su questa opportunità lo scorso dicembre, e dal sondaggio era ...Finalmente l'annuncio che tutti aspettavamo: Twitter avrà un nuovo CEO . Ad annunciarlo è stato lo stesso, che ieri ha twittato che il suo sostituito " inizierà tra circa 6 settimane ". Nel frattempo, l'imprenditore assumerà il ruolo di presidente esecutivo e chief technology officer , ' ...

Dopo mesi in cui si parla delle stravaganze di Elon Musk, stiano per assistere a un’inversione di tendenza: Linda Yaccarino diventa nuova Ceo.Linda Yaccarino è stata scelta da Elon Musk come amministratore delegato di Twitter. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti. (ANSA) ...