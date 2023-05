Elly Schlein | la politica oltre l’armocromia

Leggi su tpi

(Di venerdì 12 maggio 2023) D’accordo: il riferimento all’armocromista se lo sarebbe potuto risparmiare. Per quanto si trattasse di un’intervista rilasciata a Vogue, dunque in un contesto volutamente pop, in cui non si può eludere un riferimento alla moda, avrebbe dovuto forse tener presente che viviamo in una fase storica che non consente troppe frivolezze. Ciò premesso, pur essendo senz’altro di estrazione borghese, se c’è una personalità che non ha nulla a che spartire con la tradizionale immagine Ztl del Pd, questa è. Con tutto il rispetto per Vogue, dove pure la riflessione sui suoi gusti nel vestire riguardava una domanda su trenta, basta vedere la sua vicinanza alla Cgil o leggere, ad esempio, l’intervista che ha rilasciato ad Annalisa Cuzzocrea, su La Stampa in occasione del Primo Maggio, per rendersi conto che la nuova segretaria parla eccome di salario ...