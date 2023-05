Elisabetta Gregoraci svela il segreto del look perfetto | Adatto a ogni fisico | impazzano i like

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 12 maggio 2023)è sempre al centro dell'attenzione dei media per via delle voci di gossip che la riguardano. Tuttavia, molti non sanno che la showgirl calabrese è anche molto attiva sui social, dove condivide i suoi scatti da modella e indossatrice. Nell'ultimo selfie postato su Instagram, laha optato per uncasual e informale, diverso dal solito. Scopri di più leggendo l'articolo completo. Di cosa parliamo in questo articolo...Separazione con Flavio Briatore Sua relazione con Giulio Fratini Attività lavorativa come modella e indossatrice Nuovocasual: dal gossip alla modaè una showgirl molto discussa per ...