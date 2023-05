Elezioni Turchia | K?l?çdaro?lu in testa nei sondaggi

Ieri è caduto il Titolo 42, che impediva l'ingresso dei migranti per la pandemia •in, Ince si ritira dalla corsa per favorire Kilicdaroglu, brutto segno per Erdogan • ...E che subisce la forte personalità di Erdogan Sullo stesso argomento: Che cosa cambia per l'Ue se Erdogan perde il poterein, gli studenti chiedono progressismo e libertà religiosa C'...Nessuna dichiarazione di sostegno a favore di uno dei due principali candidati, il presidente uscente e il suo avversario Kilicdaroglu, in vista dellein. L'Unione non sembra avere un piano per affrontare i tre scenari che potrebbero aprirsi domenica Sullo stesso argomento: Il vertice di Mosca contro Israele (e Ucraina) Su cosa ...

Elezioni Turchia, il ballo del sindaco di Istanbul galvanizza l'opposizione. Che spera anche grazie al ritiro… la Repubblica

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Lo sfidante del presidente nei sondaggi è sopra il 50% e potrebbe vincere al primo turno elettorale: «Nell’Allenza idee diverse, ma siamo uniti sui principii» ...