Elezioni Turchia 2023 | candidati e numeri | cosa c’è da sapere

(Di venerdì 12 maggio 2023) (Adnkronos) – Domenica 14 maggio in64,1 milioni di elettori – 32,3 milioni di donne e 31,8 milioni di uomini – sono chiamati a scegliere il presidente ed il nuovo Parlamento. I nuovi elettori sono quasi cinque milioni mentre gli over 75 sono circa 3,2 milioni. Nel Paese legenerali si tengono ogni cinque anni. Possono nominare ialla presidenza quei partiti che alleparlamentari precedenti hanno superato la soglia del 5% o quelli che hanno raccolto almeno 100mila firme. L’orario delle votazioni, secondo il sito del quotidiano Sabah, è dalle 8 alle 17. Ialla presidenza sono rimasti tre dopo il ritiro del centrista Muharrem Ince. Oltre al presidente uscente Recep Tayyip Erdogan, ci sono il suo sfidante più accreditato, il socialdemocratico Kemal ...

Elezioni Turchia, la sfida del “Gandhi” Kilicdaroglu al sultano Erdogan: terremoto e giovani ago della ... Il Riformista

Domenica 14 maggio si vota per il primo turno delle elezioni presidenziali. E i sondaggi dicono che il presidenteRecep Tayyip Erdogan, leader del partito filomusulmano Akp e…