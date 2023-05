Elezioni in Turchia | Mariano Giustino ospite di TgCom24

Leindel 14 maggio rischiano di ribaltare gli equilibri politici degli ultimi vent'anni. Proprio nel centesimo anniversario della nascita della Repubblica. Per la prima volta da quando ...in: Mariano Giustino ospite di TgCom24" con Mariano Giustino (corrispondente di Radio Radicale dalla). L'intervista è stata registrata venerdì 12 maggio 2023 alle 14:35.Un appuntamento cruciale non solo per il futuro della, ma anche a livello geopolitico. Legenerali di domenica 14 maggio arrivano in un periodo di particolare rilancio del ruolo internazionale della, cerniera tra Europa e Asia e ...

Le elezioni presidenziali innescheranno con tutta probabilità una fase di instabilità. Gli americani proveranno a mettere i bastoni tra le ruote dell'attuale presidente, se confermato. Mentre in caso ...Elezioni Turchia, eventi sfavorevoli e sondaggi che non sorridono: Erdogan rischia davvero contro Kilicdaroglu ...