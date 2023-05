Elezioni a Villa d’Ogna | in campo due candidati | Pendezza e Bergamini

Nel programma culturale il rilancio della fonte miracolosa, i presepi viventi e ladi Popidio'. Tra Fratelli d'Italia e Forza Italia nei giorni scorsi anche un botta e risposta tra il ...Il candidato Sindaco Brillante torna suRosina. 'La questione centrale è definire lo stralcio ... comunica che in occasione delle prossimeamministrative del 28/29 maggio 2023 e ...Sono complessivamente 31 i Comuni al voto in Abruzzo per lecomunali in programma domenica 14 e lunedì 15 maggio, come ricorda l'Adnkronos. ... Torino di Sangro (2.945 abitanti),Santa ...

SPECIALE ELEZIONI – Villa Latina, ecco le liste TG24.info

Campagna elettorale al rush finale a Scafati. Questo pomeriggio alle 16:30 a piazza Vittorio Veneto arriverà il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano per la chiusura della ...Paladina. Manca poco alle elezioni amministrative a Paladina. Si voterà domenica 14 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 15 maggio dalle 7 alle 15. In campo ci saranno due candidati alla carica di sindaco: ...