Elden Ring | Shadow of the Erdtree | arrivano indiscrezioni sulla data d’uscita!

Sebbene FromSoftware abbia in programma Armored Core 6: Fires of Rubicon per il 25 agosto, anche la prima espansione a pagamento di Elden Ring, Shadow of the Erdtree, è in fase di sviluppo e, poche ore fa, sono arrivate le prime indicazioni relative alla possibile data d'uscita. Le indicazioni indicano che potrebbe essere più lontana del previsto. Kadokawa, ha pubblicato i risultati finanziari consolidati per l'anno fiscale conclusosi il 31 marzo 2023. A pagina 19 si può notare che ...

è stato di gran lunga il più grande successo di critica dell'anno, mentre, ovviamente, ha riscosso un successo simile anche dal punto di vista commerciale . Alla fine di febbraio, l'...FromSoftware è pronta a pubblicare Armored Core VI: Fires of Rubicon il 25 agosto, ma anche la prima espansione a pagamento Shadow of the Erdtree diè in fase di sviluppo. Le voci di corridoio indicavano che sarebbe stata lanciata dopo l'uscita dell'action RPG mecha, ma a quanto pare dovremmo attendere molto di più prima di tornare nell'..., il capolavoro di FromSoftware premiato come gioco dell'anno 2022 , ha venduto un totale di 20,5 milioni di copie in poco più di un anno. Bandai Namco ha rivelato i numeri nel suo ultimo ...

Arrivano le prime indiscrezioni sulla data d'uscita su Shadow of the Erdtree, l'espansione di Elden Ring. Scopriamo tutti i dettagli. Elden Ring: Shadow of the Erdtree sarà pubblicato sul medio/lungo periodo, stando a quanto emerso dal rapporto finanziario pubblicato da Bandai Namco.