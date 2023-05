Eintracht Francoforte-Mainz 05 sabato 13 maggio 2023 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di venerdì 12 maggio 2023) Mancano tre giornate alla fine della Bundesliga e la partita tra05 assume i contorni di una gara tra due squadre che vogliono provare a lottare ancora per qualcosa. La squadra di Glasner ha come obiettivo principale la DFB Pokal, e la finale che li vedrà opposti al RB Lipsia in programma il prossimo 3 giugno. Nel frattempo il InfoBetting: Scommesse Sportive e

Pronostici altre partite Attesi i gol nelle sfide di Bundesliga Bayern Monaco - Schalke 04, Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach,- Mainz e Wolfsburg - Hoffenheim, gol ...Il centrale francese è in scadenza con l'e non dovrebbe rinnovare con il club tedesco, vista la volontà di trasferirsi in un top club che lotta per obiettivi importanti. Il ...Uno dei nomi che il club capitolino sta seguendo è Ndicka, difensore dell'abile nel gioco aereo e molto forte in fase di marcatura. Sul giocatore sembrano esserci diversi club ...

Milan su Kamada: Massara sfida il Napoli, cifre e dettagli Calciomercato.com

Un’occasione a parametro zero da provare a cogliere in fretta. Il Milan sonda Kamada, jolly offensivo giapponese in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte. Un profilo molto gradito al diret ...Milan, duello col Napoli per Kamada. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sia il Milan che il Napoli sarebbero alla caccia di Daichi Kamada, centrocampista dell’Eintracht Francoforte. D’ ...