Ecco perché Macron è terrorizzato da Giorgia Meloni | voci dalle Sacre Stanze

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ancora? Oramai, la faccenda, qui, sta diventando noiosamente stucchevole come un film francese. «Inumana e inefficace». Se c'è qualcosa di realmente «inumano e inefficace» e di «demagogico», be' non è la postura istituzionale della premier- come afferma il Capo del partito del solito. No. Semmai «inumana e inefficace» è proprio la sparata in cui lo stesso Stéphane Séjourné presidente di Renaissance si è tenacemente prodotto e citato da Le Figaro. C'è sicuramente della strategia in tutto questo, ma al momento ci sfugge. A pochi giorni dalla gaffe molto cafona del ministro degl'Interni Gérald Darmanin («non è in grado di risolvere i problemi migratori dell'Italia, un Paese che sta vivendo una «gravissima crisi»), adesso tocca quindi a monsieur Séjourné. Il quale Séjourné sostiene che ...