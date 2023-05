Ecco perché Alfredo Cospito può sperare in uno sconto di pena | la Consulta | “Con la recidiva l’ergastolo non è automatico”

(Di venerdì 12 maggio 2023) Sepuòdi evitare il finemai èla condanna alnon va considerata come l’unica condanna possibile per l’attentato alla Scuola allievi carabinieri di Fossano. Lo scrive la corte Costituzione nella sentenza emessa il 18 aprile scorso. Ladoveva valutare l’articolo del codicele che per il reato di strage politica impedisce sconti dinei casi diaggravata. Oggi la corte ricorda di aver già fatto cadere la norma che avrebbe vincolato la Corte d’assise d’appello di Torino a condannare l’anarchico al. Quella norma consideravacome“fissa” e “indefettibile” nei casi di ...

È come se l'intera isola tutti i giorni tenesse insieme i ruoli attraverso la categoria del fidanzamento e a pensarci bene è curioso,è una categoria incompiuta (una promessa) e non ...cosa ha detto. Dopo la finale del programma di Milly Carlucci una caduta rovinosa. Dopo la ...mi facessero l'anestesia ho raccontato una barzelletta al dottore che si preparava ad operarmi......che si è sfogata sui social spiegando ildei suoi occhi gonfi quasi in lacrime. Per sua stessa ammissione può sembrare una cosa che fa ridere, ma in realtà il discorso è piuttosto serio....