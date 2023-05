È nato Antonio! L’annuncio e gioia grande per tutta la famiglia del famoso | nonno a 54 anni

(Di venerdì 12 maggio 2023)in: èAntonio, il primo figlio di Annachiara e quindi terzo nipotino del noto cantante. “11.05.2023 alle ore 04:28 nasce l’amore della mia vita. Grazie per avermi reso MAMMA”, questo il messaggio apparso sul profilo Instagram della neo mamma accompagnata dalle prime immagini del bebè. Tra i primi commenti al post quello del fratello Francesco, a sua volta ridiventato papà di recente: “Cuore di zio”, scrive. E Paola Pugliese, la nonna: “Amore bellissimo. Benvenuto al mondo, un altroamore nella nostra”. La neo mamma e il neo papà si sono sposati meno di un anno fa. E come da tradizione era stato l’artista ad accompagnare Annachiara all’altare: “Ho sempre desiderato vederti insieme ad un uomo che ti apprezzasse per la donna che sei. Un uomo ...

Per la categoria 3, il lametinoLuzzo ,schermisticamente nella Sala Ruffo di Nicastro e tesserato con la storica Accademia d'Armi Musumeci Greco 1878 di Roma (essendo residente a Roma ...Tajani, che in qualità di ministro degli Esteri accompagna Mattarella in Norvegia, è ... La Norvegia, vicino di casa della Russia, è nellama non nella Ue. Grande estrattore di petrolio, è ...Il Bell', istituzione nel cuore della città per mangiare pesce Locale raffinatissimo nel ... quasi all'altezza di Piazzale Oceania, èun nuovo punto di ritrovo per i veri amanti della ...

Antonio Montinaro: causa morte, moglie, figli e biografia dell'agente ... Tag24

Un problema acuto alla placenta potrebbe essere stata la causa della morte intrauterina avvenuta sabato scorso all'ospedale Mazzini di Teramo. Il piccolo, infatti, la cui mamma era arrivata ...Cagliari - Dal 4 al 7 Maggio a Cagliari si sono svolti i Campionati Italiani Master di Scherma. Atlete ed atleti provenienti da tutta Italia hanno gareggiato al massimo delle loro possibilità per la c ...