“È nata” | Sophie Codegoni è diventata mamma | la scelta del nome spiazza tutti

(Di venerdì 12 maggio 2023) PERSONAGGI TV. Sofie, la popolare influencer italiana, èper la prima volta insieme al suo compagno, Alessandro Basciano. La coppia ha annunciato la notizia sui social media con una dolce foto della neo, Celine Blue,durante la notte. Leggi anche:ricoverata in ospedale al sesto mese di gravidanza: cosa sta succedendo Leggi anche:alle Maldive con Alessandro Basciano: la frase su di lui sconvolge i fan Sofiee Alessandro Basciano:Celine Blue Nel post,e Alessandro hanno espresso la loro immensa felicità e amore per la loro figlia appena. La notizia ha ricevuto ...

Codegoni è diventata mamma . Nella notte èla prima figlia dell'influencer e di Alessandro Basciano , Celine . L'annuncio della coppia sui social. ' Non ci sono parole per descrivere la ...I due ex inquilini della casa del Grande Fratello VipCodegoni e Alessandro Basciano sono diventati genitori: èCeline Blue. Ad annunciare la lieta notizia sono stati propio i due neo genitori attraverso un post pubblicato sui loro profili ...... alla fineCodegoni e Alessandro Basciano sono diventati finalmente genitori della piccola Céline ! La bambina, primogenita dell'ex Vippona, èla scorsa notte.Codegoni e ...