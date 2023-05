“È nata la figlia” Sophie Codegoni e Basciano genitori | la foto e il nome che le hanno dato

(Di venerdì 12 maggio 2023) Fiocco rosa per una delle coppie più amate del web, entrambi reduci di Uomini e Donne, lei una tronista e lui un corteggiatore, ma in periodi totalmente diversi. È in un altro programma targato Mediaset, e non di Maria De Filippi, che si sono innamorati, il GF Vip 6.e Alessandro. Sui social sono seguiti da centinaia di migliaia di ammiratori che contano da oltre un anno, quando sono usciti mano nella mano dal GF Vip 6 di Alfonso Signorini. In pochi avrebbero scommesso sul loro amore, che invece, oggi, haun frutto speciale. ÈladiCodegnoni e Alessandroe Alessandro, ...

Sophie Codegoni è diventata mamma . Nella notte èla primadell'influencer e di Alessandro Basciano , Celine . L'annuncio della coppia sui social. ' Non ci sono parole per descrivere la gioia, l'emozione e la felicità che ci hai donato&...Lutto nel volley , è morta Ana Paula Borgo : aveva 29 anni.a Baruru il 20 ottobre 1993, la schiacciatrice verdeoro aveva trascorso la maggior parte della ...mia' 'Dio ha accolto mia'...... primogenita dell'ex Vippona, èla scorsa notte. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ... a condividere nelle passate ore la notizia che annunciava l'arrivo imminente della primadi Sophie ...

Sophie Codegoni mamma, è nata la figlia con Alessandro Basciano ... Fanpage.it

La stilista, 53 anni, ha dichiarato di non avere nessuna intenzione di diventare una attrice nonostante in passato abbia recitato per il padre. È molto legata alla sorella Asia ..."Non ci sono parole per descrivere la gioia,l’emozione e la felicità che ci hai donato…mamma e papà ti amano da morire. La nostra Céline blue". Con queste parole, allegate ad uno scatto in bianco e ne ...