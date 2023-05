“È morta | merita pace” Lutto e dolore per Lapo Elkann | “Io so quello che ha dovuto passare”

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tragedia per la famiglia Agnelli. Virginia Maria Clara von Fürstenberg è stata trovata senza vita mercoledì 10 maggio sul terrazzo di un hotel di Merano. C’era stata preoccupazione nei giorni scorsi perché la donna era scomparsa da alcuni giorni. La peggiore delle ipotesi si è concretizzata e, come annunciato daElkan via Twitter, ora ilè grande. “Sono molto triste perla morte di mia cugina che come me ha sempre combattuto con demoni simili. Virginia era una Donna con un cuore d’oro, una Mamma tenera piena di amore con un sorriso puro e vero. Mi mancherai e sarai nel mio cuore ed in ogni mia preghiera. Mia dolce e tenera cugina riposa inche Dio ti porti in paradiso dove meriti di andare”. Leggi anche: “È precipitata dalla finestra”.nella famiglia più vip d’Italia, il corpo senza vita ...

... una doppia anima votata alla materia, al volume, allo spazio, chedi essere posta in ... "ciò che mi interessa di più non è né la naturané il paesaggio, è la figura". La figura, non per ...... di per s già inquietante nella sua chiarezza ostentatamente espansionista,comunque un'... la realtà che tutti possono vedere è una realtà "scolastica e", mentre la "realtà effettiva" è ...Vedi Anche Ciclistaa Milano, sit - in di protesta: 'Da Sala continuo attendismo. Servono i ... La gestione del Comune di Milano, però, una menzione speciale: ho seguito con interesse la ...

La preghiera per la neonata trovata morta nel cassonetto: "Questo mondo non ti merita" MilanoToday.it

“ Mi mancherai e sarai nel mio cuore Virginia, donna dal cuore d’oro e mamma tenera “. Con un dolce e triste messaggio pubblicato su Twitter Lapo Elkann ha voluto salutare, per l’ultima volta, la cugi ...«Virginia come me ha sempre combattuto con demoni simili. Era una donna con un cuore d’oro, una mamma tenera piena di amore con un sorriso puro e vero». Così ...