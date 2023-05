È morta a 29 anni la pallavolista Ana Paula Borgo

(Di venerdì 12 maggio 2023) Stroncata da un tumore maligno allo stomaco, ladi Bergamo Anasi è spenta a 29, dopo un anno dalla diagnosi. La notizia della morte è stata data dalla madre di, sui suoi social network. L’atleta, che giocava come opposto per la squadra di Bergamo, aveva scoperto il tumore allo stomaco a settembre dello scorso anno, quando ha dovuto ritirarsi dall’attività agonistica. “Fai buon viaggio Ana. È un giorno triste per la famiglia rossoblù colpita da un dolore immenso: si è spento il sorriso di Ana”, ha scritto il Volley Bergamo in un post su Instagram per ricordare la giocatrice. Nata a Baruru, in Brasile, il 20 ottobre 1993, Anaaveva trascorso la maggior ...

Il mondo del volley è in lutto per la morte di . La pallavolista brasiliana è deceduta a soli 29a causa di un cancro allo stomaco che le era stato diagnosticato a settembre 2022 e che l'ha costretta a ritirarsi dall'attività agonistica. Il cancro era stato diagnosticato ad Ana Paula Borgo ...DaLapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di ... giovane carabiniere di origini campane in sevizio a San Giovanni in Persiceto, èin un ...... Kemal Kilicdaroglu , candidato della coalizione di opposizione, 74, potrebbe fare la ... terremoto e giovani ago della bilancia Giulia Albini, il mistero dell'altra pallavolista italianaa ...

Emy Vegliante, chi era la carabiniera di 22 anni morta nell'incidente ... il Resto del Carlino

Accusato di “sovversione” per aver promosso un sito web critico nei confronti della leadership di Pechino. Sul World Forum for Constitutional Democracy il dissidente pubblicava articoli co ...Dolore, sconcerto e incredulità. Così Solopaca ha accolto la notizia della morte della ventiquatrenne Emily Vegliante, una giovane carabiniere in servizio a San Giovanni ...