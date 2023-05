“È la mia signorina” Lei 34 anni lui 60 | l’attore top delle fiction presenta la nuova fidanzata

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 maggio 2023) Marco Giallinila sua. Chi ama il cinema o il piccolo schermo, chi adora i personaggi forti e al tempo stesso ironici lo conosce bene. Al momento è al cinema con “Il principe di Roma”, in tv con la super serie Rai “Rocco Schiavone” – dove interpreta un poliziotto dirigente col ‘vizietto’canne – e al lavoro per un altro film. Come fa sapere Matteo Regoli su Everyeye Marco Giallini sarà il cattivo nella prossima pellicola di Gabriele Marinetti, regista di Lo chiamavano Jeeg Robot e Freaks Out. Cinema, finzione, realtà, dov’è la verità? E chi lo sa? Marco Giallini, ad esempio, nella serie tv che poco tempo fa aveva provocato diverse polemiche, ha perso la moglie sia in “Rocco Schiavone” che purtroppo nella vita reale. Non si è mai risposato, ma a propositocritiche ...