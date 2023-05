E il Napoli già pensa al prossimo campionato

Leggi su contropiedeazzurro

(Di venerdì 12 maggio 2023) Novantotto giorni di attesa per l’inizio del nuovo, che vedrà ilprotagonista assoluto. La festa scudetto è ancora in corso ma già sia chi siederà in panchina; a chi sarà il direttore sportivo; a chi avrà fatto le valigie; a chi farà parte della rosa. Il tam tam dei nomi è già iniziato con anticipo sui tempi mentre scorrono i titoli di coda che non appartengono al. Resta tuttavia il rimpianto di non giocare la semifinale Champions ancor più dopo aver visto un Milan piccolo piccolo. Torna alla mente Istvan Kovacs, l’arbitro di Milan-per la sua pessima e condizionante prestazione; torna alla mente la decisione dell’arbitro Marciniak che nega il rigore per il fallo di Leao (quello che distrugge le bandierine impunemente) su Lozano. Potere arbitrale a parte, il ...