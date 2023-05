“È finita così” UeD | caos sulla scelta di Nicole Santinelli Qualcuno ha voluto parlare

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 maggio 2023) Uomini e Donne, le parole didopo la. Il dating show di Maria De Filippi ha due nuove coppie ufficiali. Non solo Luca Daffrè e Alessandra, ma anchee Carlo Alberto. Assistere al momento delladopo lunghi mesi trascorsi alla ricerca del vero amore è sempre una grande emozione per il pubblico. E dopo la cascata di petali di rose rosse e gli applausi del pubblico, per i fan del programma di Maria De Filippi è ancora più interessante conoscere tutte le curiosità e le impressioni a caldo dei nuovi innamorati. Cosa è successo durante ladi. Un percorso che sembrava non voler mai finire tra continui dubbi e timori. Ma la splendida tronista,come è accaduto a Luca Daffrè, ...