C'erano una voltae la Dark Polo Gang . Oggi è tornato con il suo vero nome "" e un disco " Love Is War " che se da un lato ha l'esigenza di comunicare un cambiamento, dall'altro traghetta il meglio della ...E gli altriha ucciso il suo alter ego- che all'epoca di "Full Metal Dark" aveva 21 anni e oggi ne ha 29 - si è trasformato, come un Pokémon. È diventato semplicemente(il suo ..., fino a ora conosciuto artisticamente come, pubblicherà "Love is war", il suo primo album da solista dopo l'esperienza con la Dark Polo Gang, in uscita venerdì 12 maggio. Il disco sancirà ...

Dylan, ex Pyrex della Dark Polo Gang: «Basta con lo stereotipo del trapper» Vanity Fair Italia

Dopo il successo con i pionieri della trap italiana («eravamo una boy band»), l'ex Pyrex torna con un album solista «abbastanza cupo». Lontano dall'immaginario tutto gioielli, tatuaggi e droghe ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...