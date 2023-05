Dustin Rhodes | “Le mie ginocchia non vanno più Forse è ora di dire basta”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 12 maggio 2023)è uno dei veterani con più anni alle spalle nel mondo del wrestling, ma nonostante ciò continua ad avere un contratto da lottatore con la AEW. Durante un’intervista con “The Wrestling Perspective” il figlio dell’american dream ha però rivelato che ultimamente le suegli stanno dando qualche grattacapo. “E’ ora di smetterla?” “Ho lottato con chiunque, ma dopo aver lavorato per 35 anni in questo business è naturale che a un certo punto il tuo corpo ti porti il conto. Le miesono messe male,è il loro modo per dirmi che è ora di smetterla, ma non sono ancora sicuro di volerlo fare. Quando scadrà il mio contratto potrei firmarne un altro con Tony per fare ancora meno match, magari in qualche occasione speciale. Di certo non posso più lavorare 365 giorni ...