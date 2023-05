Due detenuti morti in sciopero della fame Appelli sui casi eclatanti | resta la disperazione delle carceri

(Di venerdì 12 maggio 2023) Dopo i sei mesi di digiuno dell'anarchico al 41bis Alfredo Cospito, diinnon si è più parlato. Come se quel tema - e quellocondizioni di detenzione - non fosse più un problema. D'altra parte, “l’opinione pubblica tende a concentrarsi sui. Quelli per i quali gli intellettuali firmanoe si mobilitano", dice al Foglio il Garantepersone privatelibertà, Mauro Palma. Che puntualizza: "Tutte cose giuste, però poilaper la situazione nelle”. Che è quotidiana, va oltre la notizia o le prima pagine dei giornali, e invece “confinata negli stessi piccoli ...

Continueremo ad agire per il ritorno dei nostri connazionali ancorain Iran", afferma in ... Iuomini, che hanno sempre sostenuto la loro innocenza, sono stati liberati per motivi umanitari.PALERMO, INCUBO SENZA FINE NELLE CELLE DEL CARCERE MINORILE: FOLLE E PERICOLOSA PROTESTA DI, CHE SI LESIONANO IL CORPO CON LE LAMETTE. LI SALVA LA POLIZIA PENITENZIARIA L'ennesima notte di ordinaria follia si è consumata carcere minorile di Palermo. Per il Sindacato Autonomo ...... duratogiorni, ricordando i temi principali affrontati dai Paesi membri: il traffico di esseri ...in cerca di lavoro vengono ingannati con offerte di lavoro fasulle per essere poie ...

Due detenuti morti per sciopero della fame. Il Garante: nel silenzio mediatico Avvenire

Il cittadino francese, Benjamin Brière e il cittadino franco-irlandese, Bernard Phelan, che erano detenuti nella prigione di Mashhad, nel nord-est dell'Iran, sono stati liberati: è quanto annunciato d ...Due detenuti sono morti nel carcere di Augusta dopo aver portato avanti lo sciopero della fame per settimane. Due detenuti sono morti nel carcere di Augusta dopo aver portato avanti lo sciopero della ...