Dove giocano gli italiani convocati per i Mondiali Under 20? 12 tesserati per club di Serie A

(Di venerdì 12 maggio 2023) Dopo lo spostamento in corsa dall’Indonesia all’Argentina, finalmente il 20 maggio inizia il Mondiale20 e noi arriviamo con una generazione che può essere di svolta per il nostro asfittico movimento. Non ci sono calciatori già con l’21 e necessari in prima squadra come Gnonto, Miretti e Scalvini e mancano almeno altri due calciatori che saranno impegnati nel campionato diB come Fabbian della Reggina e Nasti del Cosenza. Tra ispiccano i due difensori dell’Inter, Fontanarosa e Zanetti che con Turicchia della Juve sono sotto la lente d’ingrandimento dei due, mentre a centrocampo abbiamo una doppia coppia molto interessante. I due della Roma, Pisilli e Faticanti e i due dell’Empoli, Degli Innocenti e Baldanzi che ha giocato molto anche inA ed è ...