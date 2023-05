Dopo oltre due anni gli Usa nominano un nuovo ambasciatore in Italia

Leggi su iltempo

(Di venerdì 12 maggio 2023) La Casa Bianca ha annunciato la nomina di Jack A. Markell adpresso la Repubblicana e la Repubblica di San Marino. Ex governatore del Delaware, Markell è attualmente Rappresentante degli Stati Uniti d'America presso l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, con il grado di. In precedenza, ha servito come coordinatore della Casa Bianca dell'operazione Allies Welcome. Precedentemente Markell è stato presidente di Jack Markell Consulting, LLC. È un ex vicepresidente senior di Comcast Corporation e Nextel Communications. È stato anche presidente della National Governors Association, presidente del Consiglio dei governi statali e presidente della Democratic Governors Association. Markell ha conseguito la laurea in Development Studies and Economics presso la Brown University e il suo M.B.A. ...