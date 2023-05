Donna giù dal primo piano durante una lite | è in codice rosso

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnaè precipitata da unalto a seguito di una. E’ accaduto poco fa a Napoli, in via Lavinaio. Laè stata trasportata inall’Ospedale del Mare, ma non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica e le eventuali responsabilità dell’accaduto sono in fase di ricostruzione da parte degli agenti del commissariato Vicaria e della Squadra Mobile L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Con il Boschi senza lavoro e deciso a non buttarsi, la coppia sceglierà di darsi una nuova ... Lapotrebbe ricevere l'aiuto di Clara , che come sappiamo è un'amica molto speciale per Eduardo ...Unadi grande successo che viene apprezzata anche per "il modo in cui ha fatto sentire la ... negli Usa, mentre centinaia di migliaia di morti invitavano a tirarela saracinesca . Una manager,..."Ho 45 anni e soffro di ipertensione - spiega unadelle Costa d'Avorio, tra i superstiti - . ...di dividercela ma quasi mi soffocavo per quella mezza mandorla che non riuscivo a mandare" ...