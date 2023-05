Domenica 11 giugno il Premio Ravera 2023

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 12 maggio 2023) Castelraimondo (MC) –11alle ore 21, torna il prestigioso e attesissimo– Una canzone è per sempre, giunto all’ottava edizione per celebrare e ricordare l’indimenticabile figura di Gianniche ha scritto numerose pagine della storia della musica e della televisione italiana. I biglietti di questa imperdibile serata con straordinari “compagni di viaggio” sono prenotabili online e nei punti vendita Ciaotickets. A guidarci in questo viaggio dell’edizione, sarà il beniamino del pubblico, Carlo Conti, figura di spicco e riferimento del mondo dello spettacolo dove ha saputo, con eleganza e simpatia, coniugare tradizione e innovazione, dedicandosi a riconoscere alla Musica Italiana il suo valore. La vera protagonista sarà ancora la Musica, affidata ...