Domani Zelensky a Roma da Mattarella e Meloni | poi vede Papa

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il presidente Ucraino Volodymyrarrivaper una visita che lo porterà a incontrare il presidente della Repubblica Sergio, la presidente del Consiglio GiorgiaFrancesco.arriveràmattina in una Capitale blindata: previsti servizi ad ampio raggio, bonifiche nelle zone sensibili (e anche nella rete fognaria), sorveglianza anche nel Tevere e dall'alto, grazie a elicotteri. Ad accoglierlo e ad accompagnarlo nelle visite istituzionali ci sarà il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.Sul programma dettagliato della visita c'è uno stretto riserbo per motivi di sicurezza, ma secondo quanto si apprende il primo appuntamento sarà al Quirinale per quella che è ormai diventata una visita ufficiale. ...

Ecco il vademecum con tutte le chiusure e le restrizioni previste nella giornata di, sabato 13 maggio, per l'arrivo nella Capitale del leader dell'Ucraina.a Roma, il piano di ......ucraino Volodymyr. Il telegiornale de La7, con uno Speciale condotto dal Direttore Enrico Mentana , seguirà l'evento in diretta ( anche sul sito Tgla7 ) a partire dalle 10 di, con ...... Volodymyr. Servizi ad ampio raggio in tutta la Capitale, assicurati da un ingente ... Inoltre a partire dasarà istituita, presso la sala operativa della Questura di Roma, nell'area ...

Ucraina, domani Zelensky a Roma: scatta piano sicurezza Adnkronos

Domani, sabato 13 maggio, a Roma saranno schierati circa un migliaio di agenti delle forze dell’ordine in vista della visita del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. La sicurezza sarà garantita da ...Prima storica visita in Italia del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il telegiornale de La7, con uno Speciale condotto dal Direttore Enrico Mentana, seguirà l'evento in diretta ( anche sul sito ...