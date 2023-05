Domani l' incontro tra Zelensky e Mattarella

(Di venerdì 12 maggio 2023) Nell'ambito del viaggio di Volodymra Roma, l', con il capo dello Stato Sergio. Unconfermato ma di cui, per motivi di sicurezza, non è stato comunicato l'...

Nell'ambito del viaggio di Volodymr Zelensky a Roma, l', con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Unconfermato ma di cui, per motivi di sicurezza, non è stato comunicato l'orario. Zelensky incontrerà anche Giorgia Meloni e sarà ...Il presidente ucraino, all'interno di una serie di visite in Paesi Ue,sarà ricevuto a Roma dal presidente Mattarella. Potrebbe tenersi anche uncon il Papa e con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Zelensky è stato a Helsinky, in Finlandia, e all'...Nella prima serata di giovedì 11 maggio 2023 ha trionfato Rai Uno con l'di Europa League che ha visto sfidarsi Juventus e Siviglia nella partita di andata della ... Canale 5: Un Altroè ...

Domani l'incontro Mattarella-Zelensky al Quirinale. Usa: "Tank Abrams in Ucraina a inizio autunno" - Confermato domani incontro Mattarella-Zelensky - Confermato domani incontro Mattarella-Zelensky RaiNews

Turchia, parti vicine a proroga accordo grano L’Ucraina e la Russia sono vicine a prorogare l’accordo sull’esportazione di grano dai porti ucraini sul Mar Nero, raggiunto… Leggi ...Il presidente ucraino Zelensky sarà domani, sabato 13 maggio, a Roma dove incontrerà al Quirinale il presidente Mattarella ...