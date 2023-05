Dolph Lundgren | in lotta contro il cancro per 8 anni e salvo grazie a un «secondo parere»

(Di venerdì 12 maggio 2023) L'attore ha rivelato per la prima volta di essere stato sotto cura per un tumore al rene diagnosticato nel 2015 e di averne dovuti affrontare anche altri, uno dei quali dichiarato inoperabile. L'aver chiesto una seconda opinione gli ha però salvato la vita

Dolph Lundgren e la lotta contro il tumore: I medici dissero che mi restavano 2 o 3 anni di vita

