Docente tutor | è previsto un numero massimo per ogni scuola?

Al via da domani, sabato 13 maggio, la campagna di comunicazione realizzata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per presentare la figura del, che a partire dall'anno scolastico 2023/2024, sosterrà gli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado in materia di orientamento. Lo spot, della durata di trenta ...... in sede di contrattazione per la mobilità del personaleper l'anno scolastico 2024/25, un punteggio aggiuntivo per chi ha svolto la funzione dio orientatore, in alcune scuole, le ...

Scuola del «merito», le disavventure del docente «tutor» Il Manifesto

Per la Uil Scuola Rua quello del Ministro sul punteggio aggiuntivo per i docenti tutor da assegnare nelle graduatorie interne di Istituto è solo un annuncio che di fatto non si è concretizzato in ...Lo sciopero - proclamato dal sindacato di base USB Scuola – punta ad una serie di rivendicazioni. Tra queste, l'aumento netto in busta paga di 300 euro e la stabilizzazione dei precari.