Districarsi a Milano tra gluten e lactose free

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 12 maggio 2023) La celiachia è un grave problema digestivo che impedisce di assumere glutine da chi ne è affetto. Per venire incontro alla patologia, molte realtà stanno cercando di offrire alternative senza glutine. Per chi ha questa malattia, organizzare i pasti a casa non è complicato. Nei supermercati si trovano infatti proposte prive di glutine e lattosio, per ogni momento della giornata. Ci sono poi negozi specializzati come Celiachia, dove la scelta è più ampia e comprende anche prodotti da ricorrenza, più difficilmente presenti nella grande distribuzione. Mangiare fuori casa può invece rivelarsi un esercizio più complicato. Aci sono locali specializzati per chi soffre di intolleranze e altri che affiancano al menu per tutti qualche proposta dedicata. Alla prima categoria appartengo insegne come Mamaeat e Peperino e, con ...