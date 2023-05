Disney+ integrerà a breve Hulu | e aumenterà di prezzo

(Di venerdì 12 maggio 2023) Durante l’ultima riunione sugli utili relativi al secondo trimestre, il presidente di Disney Bob Iger ha parlato anche di una novità in arrivo per la piattaforma, ossia l’integrazione di. La novità riguarderà gli Stati Uniti, tuttavia potrebbe avere delle conseguenze anche sugli altri mercati, poiché il colosso dell’intrattenimento potrebbe avere in programma di aumentare i prezzi degli abbonamenti al servizio. }); Secondo quanto riferito aal suo interno, il servizio streaming di proprietà Disney che ad oggi è ancora una piattaforma indipendente. Tuttavia Iger ha affermato che entro la fine dell’anno la società prevede di fissare unpiù elevato per il livello di abbonamento senza pubblicità per riflettere meglio il ...

