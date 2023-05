Dischi in vinile e cassette | il ritorno al futuro della musica analogica

Il caso più eclatante è " Midnights " di Taylor Swift , che con oltre un milione di copie è diventato l' album inpiù venduto del 21° secolo . Ma sono soprattutto gli amanti del rock ...La band ha pubblicato dueufficiali: 'Welcome to the Pleasure Dome' il 29 ottobre 1984 e '... Menzione per la copertina del doppioa portafoglio, realizzata dall'artista inglese Lo Cole; ...... il nuovo disco di Remo Anzovino il sesto di studio in uscita il 12 maggio in, CD e sulle ... mixato e masterizzato dal grande fonico Stefano Amerio (oltre 100con ECM) al Teatro di ...

Kamala Harris mostra i 3 dischi in vinile acquistati in un negozio MUSICLETTER.IT

Appuntamento in Piazza Federico II con la mostra-mercato, degustazioni guidate a base di Verdicchio a Palazzo Santoni ...“Chicopisco” è l’unico EP mai realizzato dal cantante Giovanni Pellino meglio conosciuto come Neffa e torna oggi in vinile pubblicato da Aldebaran Records.