DIRETTA Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi LIVE | si stacca Mulubrhan | rimangono in tre in vetta

(Di venerdì 12 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELMEZZO METRO DI NEVE: A RISCHIO LE TRE CIME DI LAVAREDO, C’È GIÀ IL PIANO B 14.14 Henok(Green Project-Bardiani CSF-Faizané) scollina con oltre 40” di ritardo. 14.13 Mattia Bais (Eolo-Kometa) si prende il GPM di Roccaraso, dopo 100,5 chilometri dalla partenza. Secondo Petilli, terzo Vacek. 14.10dunque inDavide Bais (EOLO-Kometa), Simone Petilli (Intermarché – Circus – Wanty) e Karel Vacek (Team Corratec – Selle Italia). Ricordiamo che Petilli al momento è maglia rosa virtuale. 14.08 Mancano poco più di due chilometri allo scollinamento di Roccaraso. Un vero e proprio riscalamento in vista del finale costantemente in salita. 14,05 Sta ...

In collegamento inda Trevignano c'era l'inviato Capresi, che ormai da mesi segue questa ... lasciando basita la conduttrice: 'Chi entra neldell'associazione viene risucchiato negli ...... la principessa tanto desiderata dalla coppia e Alfonso Signorini, rivela indurante una ... di Celine con i suoi genitori Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, sta già facendo ildel web, ...Vivere non è un gioco da ragazzi: la trama ' Vivere non è un gioco da ragazzi' è la nuova fiction targata Rai1, tratta dal libro di Fabio Bonifaci ' Ildelle verità ' eda Rolando ...

LIVE Giro d'Italia: 7ª tappa. Fuga a 4, oltre 9' sul gruppo, Petilli virtuale maglia rosa La Gazzetta dello Sport

Genova. La Polizia di Stato ha arrestato, in due distinti interventi, due uomini, entrambi 30enni, per tentata rapina e rapina. Il primo intervento è avventuto mercoledì pomeriggio a seguito di una ri ...Oggi, venerdì 12 maggio 2023, continuerà il Giro d’Italia 2023 con la tappa Capua-Gran Sasso d’Italia – 218 km totali -, in onda in diretta sulle reti Rai. La 106esima edizione durerà 21 giorni, dal 6 ...