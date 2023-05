DIRETTA Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi LIVE | quattro uomini in fuga | ci sono Petilli e Davide Bais Gruppo a 9?

(Di venerdì 12 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELMEZZO METRO DI NEVE: A RISCHIO LE TRE CIME DI LAVAREDO, C’È GIÀ IL PIANO B 13.30 Mancano 140 km al traguardo. 13.28 Superate da poco le due ore di corsa. 37,6 km/h la media dopo i primi 120 minuti di gara. 13.26 Ora c’è addirittura qualche raggio di sole sulla corsa. 13.23 Nel frattempo è sceso a 9’05” il vantaggio deibattistrada. 13.20 Fortunatamente ha smesso di piovere da qualche minuto e alcuni corridori stanno ora iniziando a togliersi la mantellina. 13.17 Tra meno di 20 km i fuggitivi arriveranno al traguardo volante di Castel di Sangro. 13.14 In testa alc’è ancora il Team DSM al completo. Presente dunque anche la Maglia Rosa Andreas Leknessund, che dopo lo ...

LIVE Giro d'Italia: 7ª tappa. Fuga a 4, oltre 9' sul gruppo, Petilli virtuale maglia rosa La Gazzetta dello Sport

Oggi, venerdì 12 maggio 2023, continuerà il Giro d'Italia 2023 con la tappa Capua-Gran Sasso d'Italia – 218 km totali -, in onda in diretta sulle reti Rai. La 106esima edizione durerà 21 giorni, dal 6 ...