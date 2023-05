DIRETTA Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi LIVE | quattro uomini in fuga | ci sono Petilli e Davide Bais Gruppo a 10?

(Di venerdì 12 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELMEZZO METRO DI NEVE: A RISCHIO LE TRE CIME DI LAVAREDO, C’È GIÀ IL PIANO B 12.59 Questi ial comando:(EOLO-Kometa), Henok Mulubrhan (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Simone(Intermarché – Circus – Wanty) e Karel Vacek (Team Corratec – Selle Italia). 12.56 Nel frattempo il quartetto di testa ha raggiunto i 10? di vantaggio sul. 12.53 Ricordiamo nel frattempo la top ten della classifica generale prima dellaodierna: 1 NOR LEKNESSUND Andreas Team DSM 22:50:48 2 BEL EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step + 28 3 FRA PARET-PEINTRE Aurélien AG2R Citroën Team ...

È il giorno del primo 'tappone' di questa 106dizione del, da Capua al Gran Sasso d'Italia, con l'arrivo in salita dopo 218 km ai 2130 metri di Campo ...

LIVE Giro d'Italia 2023, Capua-Campo Imperatore in DIRETTA: incubo Covid, si ritira Aleotti OA Sport

Oggi, venerdì 12 maggio 2023, continuerà il Giro d'Italia 2023 con la tappa Capua-Gran Sasso d'Italia – 218 km totali -, in onda in diretta sulle reti Rai. La 106esima edizione durerà 21 giorni, dal 6 ...