DIRETTA Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi LIVE | Petilli | Bais e Vacek con 12? sul gruppo a 90 chilometri dal traguardo

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELMEZZO METRO DI NEVE: A RISCHIO LE TRE CIME DI LAVAREDO, C’È GIÀ IL PIANO B 14.50 Intanto si è rialzato Henok Mulubrhan (Green Project-Bardiani CSF-Faizané), ora segnalato a quasi otto minuti dai tre fuggitivi Davide(EOLO-Kometa), Simone(Intermarché – Circus – Wanty) e Karel(Team Corratec – Selle Italia). 14.47 Infatti ora mancano meno di 90al. Certo, le due salite finali sono lunghe, però non dalle pendenze impossibili. 14.44 Ora il vantaggio inizia ad essere molto ampio, e ida compiere scendono piano piano. Ma non è che ilsta facendo ...