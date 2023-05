DIRETTA Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi LIVE | oltre 10? per Bais | Petilli e Vacek

Leggi su oasport

14.22 Siamo per ora in un tratto di falsopiano che si protrarrà per un'altra decina di chilometri. Poi discesa e pianura fino ad arrivare sui piedi del Calascio. 14.19 Andamento in gruppo alquanto tranquillo al momento. In effetti mancano110 chilometri, di cui quasi quaranta nel finale in costante salita… 14.16 Il gruppo invece ora è segnalato a10 minuti di ritardo. 14.14 Henok Mulubrhan (Green Project-Bardiani CSF-Faizané) scollina con40" di ritardo. 14.13 Mattia(Eolo-Kometa) si prende il GPM di Roccaraso, dopo 100,5 chilometri dalla partenza.