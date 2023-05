DIRETTA Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi LIVE | i 3 al comando ci credono | è già iniziata l’ascesa finale

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELMEZZO METRO DI NEVE: A RISCHIO LE TRE CIME DI LAVAREDO, C’È GIÀ IL PIANO B 16.21 Si stacca Filippo Ganna dal gruppo principale. 16.21 Siamo al GPM di seconda categoria di Calascio: Bais transita davanti a Petilli e Vacek. 16.20 Pensate che nessuno tra Petilli, Bais e Vacek ha mai vinto tra i professionisti. 16.19 I battistrada sembrano però già decisamente affaticati. Sebbene il vantaggio resti enorme: 9’08” a 33 km dal traguardo. 16.17 Se i primi tre non venissero raggiunti, il grande favorito sarebbe Simone Petilli, il più scalatore tra i battistrada. Per tutti si tratta dell’occasione della vita. 16.16 In testa al gruppo c’è proprio la DSM di Leknessund. 16.15 Petilli resta maglia rosa virtuale: stamattina aveva ...