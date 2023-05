DIRETTA Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi LIVE | -100 al traguardo | in tre in fuga con 12? e Petilli maglia rosa virtuale

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELMEZZO METRO DI NEVE: A RISCHIO LE TRE CIME DI LAVAREDO, C’È GIÀ IL PIANO B 14.44 Ora il vantaggio inizia ad essere molto ampio, e i chilometri da compiere scendono piano piano. Ma non è che il gruppo sta facendo male i conti? 14.42 Aumenta il divario degli altri verso la. Henok Mulubrhan (Green Project-Bardiani CSF-Faizané) è ad oltre tre minuti, mentre il gruppo principale è a 12’30”. 14.39 Iniziato il tratto in discesa per i tre fuggitivi. 14.37 Al momento il meteo continua ad essere clemente verso la corsa. Cielo grigio, ma non piove. 14.34 Nessun problema comunque per i due coinvolti, che si sono messi in marcia quasi subito. Riccitello sembrava alquanto nervoso per quanto successo. 14.32 ...