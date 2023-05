“Devo proprio ricorrere alla PMA?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 12 maggio 2023) Buonasera dottore, le scrivo questo messaggio, sperando lo legga, per chiedere un suo parere, nei limiti del possibile. Nel 2017 sono stata operata di endometriosi al IV stadio, ho eseguito la terapia continuativa con pillola Azalia, che ho sospeso per la ricerca di una gravidanza spontanea, avvenuta dopo 7 mesi di ricerca a gennaio 2020. Ad oggi, nella ricerca di una nuova gravidanza, dopo quasi un anno di tentativi mirati, non riesco a rimanere incinta, nonostante le mestruazioni e l’ovulazione siano regolari da sempre e tutti gli esami siano perfetti: tube libere, isteroscopia ok, liquido seminale ok, analisi del sangue perfette, il tutto con il supporto progestinico con il cerotto Dermestril da 50mg che cambio ogni 48h + integratore Sinopol forte per me, e Andrositol integratore per mio marito. Adesso mi chiedo: può essere tutta colpa della vecchia endometriosi operata, a causarmi ...