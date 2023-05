De Paola | “Scudetto Napoli impresa quasi irripetibile | Spalletti lo sa”

(Di venerdì 12 maggio 2023) Paolo Deritiene che lodelè unae Lucianolo sa Paolo Deha detto a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show: “Ilsta cercando già di cambiare pelle, anche se è un processo avviatosi già da 3-4 anni. Ora stiamo parlando di una squadra chesembra avere un futuro incerto, ma questa squadra ha raggiunto l’apice ed è difficile ora stabilizzarsi al livello ora raggiunto. E per questo è difficile dire che si può aprire per davvero un ciclo. Sarebbe più corretto parlare di una rivoluzione annuale, come tratto che stabilizza ildi stagione in stagione nonostante addii illustri come Giuntoli, oppure Osimhen e un ...

Spalletti ha dubbi sulla tenuta del Napoli Derisponde: "Sicuramente, loa Napoli è comunque un'impresa quasi irripetibile . Almeno è questa l'aria che si respira in città a margine ......al Palaverde le campionesse in carica di Conegliano e si porta avanti 2 - 1 nella finale. ... all'Arena di Monza le ragazze di Gaspari, future compagne diEgonu (in tribuna in questa gara ...Devo prepararmi, come l'altro giorno, quando sono uscita a festeggiare lodel Napoli e c'... Lui mi ha fatto conoscere, la mia agente, che poi mi ha proposta alla casting director di Mare ...

De Paola: 'Scudetto a Napoli impresa quasi irripetibile' AreaNapoli.it

Bucchioni: “Tifosi del Napoli, il futuro è azzurro. Spalletti Sapere dell’opzione pubblicamente gli avrà dato noia. Guadagna poco, anche se non lo dirà mai” A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nu ...Paolo De Paola, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo per analizzare il momento del Napoli di Spalletti.