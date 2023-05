De Laurentiis | “Non vorrei cedere nessuno Cerco due giocatori per il mio Napoli” | poi sull’arrivo di Spalletti

(Di venerdì 12 maggio 2023) Dopo la conquista matematica dello scudetto, il presidente Aurelio Deha concesso una lunga intervista ai microfoni de “La Repubblica”. Intervistato nella spettacolare cappella la “Reggia sul Mare” di Palazzo Reale, il presidente delha toccato tantissimi punti, lanciando diverse proposte per cambiare il calcio italiano. Aurelio DeQuesto un estratto dove parla del suo. Con Ancelotti e Gattuso erano accadute delle cose che non mi avevano convinto, quindi mi sono finalmente liberato di tutti queiche io trovavo un po’ demotivati e non potevano portarmi dove volevo. Sentivo bisogno di aria nuova. E avevamo già individuato da tre anni Kvaratskhelia in Georgia, ma era il periodo Covid, avevamo perso 258 milioni, ci chiedevano molti soldi. Poi lui ha ...

Logico che Deribatta divoler superare il tetto massimo che si è posto sugli ingaggi: 3,5 milioni netti. Vedremo l'evoluzione, col presidente che cercherà di spostare certe cifre in ...Il suo allenatore "supercazzuto", "l'eroe che merita tutto il palcoscenico", Devuole tenerselo ("me lo faccio scappare"): domani la squadra parte per Monza, lunedì Spalletti sarà a ...... Aurelio De, presidente del Napoli campione d'Italia, invia un messaggio al ministro dell'Istruzione Valditara invitandolo a mettere in campo azioni concrete per i ragazzi 'chesono ...

Spalletti entra nel mirino del Tottenham. Ma De Laurentiis non molla: si attende incontro Open

Il presidente del Napoli campione d'Italia in una lunga intervista al direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, elenca i problemi del calcio e propone ...L'erede di Victor (ammesso che spunti qualcuno che paghi i 160 milioni che chiede il Napoli) potrebbe arrivare proprio dal Lille.