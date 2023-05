(Di venerdì 12 maggio 2023) AGI - "Pregherei il ministro dell'Istruzione di immaginare un paio di lezioni al mese da un'ora, dove lo Spalletti o l'Ancelotti della situazione comincia a raccontare agli studenti, dalle elementari alle superiori, che cos'è una partita,che cosa significa un modulo, quali sono i ruoli dei giocatori". Attraverso un'intervista al direttore di Repubblica, Aurelio De, presidente del Napoli campione d'Italia, invia un messaggio al ministro dell'Istruzione Valditara invitandolo a mettere in campo azioni concrete per i ragazzi "che non sono tutelati da un'attività genitoriale corretta, un po' per convenienza, un po' per ignoranza". Secondo De Laurentis, "basterebbe prendere l'ultima finale mondiale, Argentina-Francia, e vivisezionarla per raccontare che cos'è un 4-4-2 o un 4-3-3, che differenza c'è fra un attaccante centrale o una seconda punta, fra una difesa a ...

Napoli, De: 'Basta giocare col freddo e con la neve' Aurelio Deparla di tutto dopo la conquista dello scudetto del suo Napoli . Dal futuro del calcio: '...che hannoe voglio ......fatto che per me è uno degli allenatori più importanti" Come finirà tra Spalletti e De"... con una leadership molto forte, competenze calcistiche importanti, sono contento abbia. Se ...Lì mi sono reso conto che avevamoper davvero, soltanto dopo aver visto la gente napoletana ... Ma nel contratto firmato con il club di De, esiste una clausola che disciplina un ...

De Laurentiis: "Ho vinto e ora cambio il calcio" AGI - Agenzia Italia

Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...La città e la grande festa per il risultato della sua squadra: il terzo scudetto dopo quelli sollevati nelle stagioni 1986-1987 e 1989-1990; entrambi con Diego Armando Maradona in squadra. Roberto Sav ...