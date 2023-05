De Laurentiis | Ho vinto e ora cambio il calcio

Leggi su agi

(Di venerdì 12 maggio 2023) AGI - "Pregherei il ministro dell'Istruzione di immaginare un paio di lezioni al mese da un'ora, dove lo Spalletti o l'Ancelotti della situazione comincia a raccontare agli studenti, dalle elementari alle superiori, che cos'è una partita,che cosa significa un modulo, quali sono i ruoli dei giocatori". Attraverso un'intervista al direttore di Repubblica, Aurelio De, presidente del Napoli campione d'Italia, invia un messaggio al ministro dell'Istruzione Valditara invitandolo a mettere in campo azioni concrete per i ragazzi "che non sono tutelati da un'attività genitoriale corretta, un po' per convenienza, un po' per ignoranza". Secondo De Laurentis, "basterebbe prendere l'ultima finale mondiale, Argentina-Francia, e vivisezionarla per raccontare che cos'è un 4-4-2 o un 4-3-3, che differenza c'è fra un attaccante centrale o una seconda punta, fra una difesa a ...