De Laurentiis e il futuro della Serie A | “Facciamo iniziare i campionati il 1° aprile”

... scoprire altre affinità elettive, andare a scovare tra le pieghe delquelle somiglianze che rappresentano la "diversità": Aurelio Dee Luciano Spalletti hanno riscritto (assieme) ...Così Aurelio De, in un'intervista al direttore di Repubblica Maurizio Molinari , parla dello scudetto, deldel Napoli, e del calcio in generale. ' Se sono sicuro di poter tenere ...Calciomercato Napoli . In casa partenopea si è già al lavoro per costruire il: tiene ovviamente banco la questione Osimhen , cercato dalle big d'Europa dopo l'annata da ...L'idea di De...

Napoli, in bilico il futuro di Spalletti: con De Laurentiis è gelo. Tre le alternative Calcio in Pillole

Come scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola parlando del futuro di Spalletti, De Laurentiis gli prospetterà di nuovo qualche addio eccellente ...Rebus Spalletti. Non si sa ancora bene cosa accadrà all'allenatore azzurro rispetto al futuro. Giovedì prossimo il Napoli dovrebbe presentare il ritiro di Dimaro, potrebbe esserci anche un intervento ...