De Laurentiis | 'Campionati da aprile a ottobre Vorrei un americano e un giapponese | tengo tutti i big al Napoli'

Aurelio Deha parlato a La Repubblica dopo lo scudetto vinto col Napoli e ha detto cosa cambierebbe nel calcio Aurelio Deha parlato a La Repubblica dopo lo scudetto vinto col Napoli e ha detto cosa cambierebbe nel calcio. Le sue dichiarazioni: AVVICINARE I GIOVANI AL CALCIO - "Pregherei il ministro dell'...Poi Deaffronta il tema del calendario del campionato: 'Perché - prosegue il presidente ... In 7 mesi fino a ottobre si potrebbero disputarenazionali e Coppe europee. Da novembre ...Il presidente del Napoli Aurelio Denon ha dubbi: 'In 7 mesi fino a ottobre si potrebbero disputarenazionali e Coppe europee. Da novembre a marzo restano 5 mesi per far ...

Calcio, stop partite d’inverno: campionati e Coppe in primavera De Laurentiis: “Uefa e Fifa eg... Il Riformista

Aurelio De Laurentiis si gode lo scudetto ("che premia i napoletani, lo aspettavano da 33 anni"), ma guarda avanti: "Ora cambio il calcio". Il presidente del Napoli campione d'Italia ha dichiarato in ...Il presidente del Napoli campione d'Italia in una lunga intervista al direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, elenca i problemi del calcio e propone ...