Dani Alves | l' audio della 23enne | Ha chiuso a chiave e ha iniziato a colpirmi

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il terzino brasiliano rimane dietro le sbarre in attesa del processo: per lui il rischio di una condanna a 12 anni

Un filmato lungo circa 20 minuti e raccolto dalla telecamera personale di uno degli agenti dei Mossos d'Esquadra mostra la ragazza di 23 anni, che accusadi stupro, raccontare in che modo il calciatore l'avrebbe violentata . Nel video, realizzato subito dopo gli eventi traumatici, si nota la ragazza spiegare agli inquirenti le fasi della ...Nuova storia all'orizzonte per Hakimi dopo il divorzio: visto in una compagnia di altre donne in discoteca, tra cui la ex diDopo il divorzio con la moglie e la coda giudiziaria che ne comporta, il terzino del PSG Achraf Hakimi potrebbe aver già trovato una nuova fiamma. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, ......Ana Rosa' in Spagna ha mostrato quelle che sarebbero state le prime parole della vittima dopo gli eventi nella discoteca di Barcellona Emergono ulteriori dettagli sulla vicenda riguardante

Dani Alves resta in carcere: le parole shock della presunta vittima Corriere dello Sport

Basta un attimo per subire una violenza e 20 minuti (o più) per raccontarla. Protagonista un filmato raccolto dalla telecamera personale di uno degli agenti dei ...I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...